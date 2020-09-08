Відома модель Демі Роуз показала на радість фанатів, як розважається

На фото красуня позувала у великому басейні і без одягу. Демі підпливла до кромки і розгорнулася спиною до фотографа, демонструючи п'яту точку, яка не була в купальнику. Волосся у дівчини були розпущені, а сама вона не дивилася в камеру. На тлі можна побачити скелі і гори. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали коментарі під публікацією, але так і хочеться сказати: "Допоможіть, я втратив щелепу, Заморська русалка".

Повідомлялося, що модель Демі Роуз показала пружні форми в трендовому біло-бірюзовому купальнику.

Дівчина славиться любов'ю до стильних кадрів, зроблені на відпочинку. Вважаючи за краще ніжитися біля басейну, Демі кожен раз надягає новий бікіні. Причому нерідко її образи виявляються в центрі обговорень, що не дивно, адже пишногруда Роуз володіє незвичайною зовнішністю.

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Звернемо увагу, що на фотографії Демі Роуз позує в наряді з непристойним декольте, яке ледь витримує її розкішні форми. Сама красуня при цьому посміхається на камеру, буквально "випромінюючи" впевненість.

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