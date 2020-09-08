Відома актриса Тетяна Кравченко, зірка серіалу "Свати", показала себе в свіжому образі і розповіла про щастя

На фото Тетяна здалася в сукні, під яким можна помітити білизну. Кравченко доповнила образ макіяжем, а у вухах можна помітити сережки. Волосся у зірки були прибрані назад, а сама актриса відвернула трохи погляд від камери. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Найбільше в житті щастя - це впевненість в тому, що нас люблять, люблять за те, що ми такі, які ми є, або незважаючи на те, що ми такі, які ми є", - написала Тетяна.

Фанати поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Ви така класна і справжня!!!", "Красуня", " и такі які є, і на догоду комусь не варто змінюватися. Якщо не люблять таких, то не полюблять і змінилися", " дуже красива. Залишайтеся завжди такою природною", " любимо давно! Любимо щиро і назавжди!!!".

Повідомлялося, що актриса Тетяна Кравченко, відома завдяки ролі Валюхи в серіалі «Свати», похвалилася новим фото.

"Налаштовуємося на новий робочий тиждень разом з героїнями вистави «Сирена і Вікторія»», - сказано в підписі до знімка, на якому артистка відображена разом з колегою по сцені – Олесею Железняк.

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