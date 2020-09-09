З часів зйомок серіалів "Моя прекрасна няня" і "Татусеві дочки" пройшло багато років

За цей час діти, які беруть участь в проектах, встигли не тільки подорослішати, а й обзавестися власними сім'ями. Представляємо вашій увазі топ фото зірок, які зіграли головні ролі: як змінилися актори за цей час.

На роль молодшої дочки Васнецова - «гудзики» була призначена Катерина Старшова. Дівчинка прославилася і стала дуже відома, але після проекту вона відклала акторську кар'єру. Зараз вона професійно займається фігурним катанням і вирішила стати лікарем, вступивши в МДУ.

Ліза Арзамасова давно виросла з образу зануди-ботаніка з кісками Галини Сергіївни. Дівчина стала красунею, знімається у фільмах, грає в театрі і вже закінчила гуманітарний інститут телебачення і радіомовлення, ставши дипломованим продюсером. А ще Ліза займається благодійністю і є піклувальником організації «старість в радість».

Дарина Мельникова з дівчини-пацанки перетворилася на турботливу маму. Вона знімається в серйозних драматичних фільмах, грає в Театрі ім. Єрмолової і просуває власний бренд одягу для мам. Дівчина вже двічі мама, сама вона постійно дає інтерв'ю і розповідає про виховання дітей.

Мирослава Карпович була найстаршою татовою донькою, граючи легковажну брюнетку Машу. Ще під час зйомок у знаменитому проекті Мирослава Карпович потрапляла в рейтинг найсексуальніших російських жінок. Зараз Мирослава також продовжує зніматися в кіно, будує кар'єру моделі.

Анастасія Сиваєва була ефектною дівчиною-готкою, яку потім перетворили на дружину і маму в серіалі. Зараз вона багато подорожує, ніде не знімається і займається саморозвитком. Про особисте життя також мало що відомо, адже вона постійно в роз'їздах за кордоном.

Михайло Казаков зіграв у серіалі перше кохання Галини Сергіївни. Після зйомок молодий чоловік помітно змінився і зайнявся власним бізнесом. У своєму рідному місті, в Твері, Міша відкрив своє кастинг-агентство, а також магазин одягу. У нього вже є дитина і любляча дружина.

Філіп блідий зіграв у "татових дочках" ботаніка-коханого Даші Васнецової. Молодий чоловік працював і в театрі Станіславського, в постановці «Майстер і Маргарита», разом зі своїм колегою Михайлом Казаковим. Одна з його останніх яскравих робіт-роль в серіалі "Кухня" на СТС, завдяки якій він також прославився.

Катерина Дубакіна почала зніматися в серіалі «Моя прекрасна няня» в 14-річному віці, і її героїня дорослішала разом з самою дівчиною. Після навчання в РАТІ, вона увійшла в трупу Театру на Малій Бронній. Про особисте життя дівчини поки нічого не відомо.

Павло Сердюк знімався в "моїй прекрасній няні" з 13 до 17 років і передав Денису Шаталіну чимало власних рис характеру. Пізніше юнак зіграв Степана Белуту в молодіжному серіалі «Ранетки». З однією з дівчат він навіть спробував завести сім'ю. У Ані з "Ранеток" і Павла народилася дочка. Однак, пара розійшлася через три роки. Зараз вони в дружніх стосунках і добре спілкуються.

Ірина Андрєєва потрапила на зйомки «моєї прекрасної няні» в 9-річному віці, і ще до закінчення проекту почала вчитися в Європі. Дівчина переїхала жити в Лондон, закінчила Королівський коледж за спеціальністю»Міжнародна політика". Зараз Ірина Андрєєва живе в Женеві.

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