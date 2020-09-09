Со времен съемок сериалов «Моя прекрасная няня» и «Папины дочки» прошло много лет

За это время дети, участвующие в проектах, успели не только повзрослеть, но и обзавестись собственными семьями. Представляем вашему вниманию топ фото звезд, сыгравших главные роли: как изменились актеры за это время.

На роль младшей дочери Васнецова — «Пуговки» была назначена Екатерина Старшова. Девочка прославилась и стала очень известна, но после проекта она отложила актерскую карьеру. Сейчас она профессионально занимается фигурным катанием и решила стать врачом, поступив в МГУ.

Лиза Арзамасова давно выросла из образа зануды-ботаника с косичками Галины Сергеевны. Девушка стала красавицей, снимается в фильмах, играет в театре и уже закончила Гуманитарный институт телевидения и радиовещания, став дипломированным продюсером. А еще Лиза занимается благотворительностью и является попечителем организации «Старость в радость».

Дарья Мельникова из девушки-пацанки превратилась в заботливую маму. Она снимается в серьезных драматических фильмах, играет в Театре им. Ермоловой и продвигает собственный бренд одежды для мам. Девушка уже дважды мама, сама она постоянно дает интервью и рассказывает о воспитании детей.

Мирослава Карпович была самой старшей папиной дочкой, играя легкомысленную брюнетку Машу. Еще во время съемок в знаменитом проекте Мирослава Карпович попадала в рейтинг самых сексуальных российских женщин. Сейчас Мирослава также продолжает сниматься в кино, строит карьеру модели.

Анастасия Сиваева была эффектной девушкой-готкой, которую потом превратили в жену и маму в сериале. Сейчас она много путешествует, нигде не снимается и занимается саморазвитием. О личной жизни также мало что известно, ведь она постоянно в разъездах за границей.

Михаил Казаков сыграл в сериале первую любовь Галины Сергеевны. После съемок молодой человек заметно преобразился и занялся собственным бизнесом. В своем родном городе, в Твери, Миша открыл свое кастинг-агентство, а также магазин одежды. У него уже есть ребенок и любящая жена.

Филипп Бледный сыграл в «Папиных дочках» ботаника-возлюбленного Даши Васнецовой. Молодой человек работал и в театре Станиславского, в постановке «Мастер и Маргарита», вместе со своим коллегой Михаилом Казаковым. Одна из его последних ярких работ – роль в сериале «Кухня» на СТС, благодаря которой он также прославился.

Екатерина Дубакина начала сниматься в сериале «Моя прекрасная няня» в 14-летнем возрасте, и ее героиня взрослела вместе с самой девушкой. После учебы в РАТИ, она вошла в труппу Театра на Малой Бронной. О личной жизни девушки пока ничего не известно.

Павел Сердюк снимался в «Моей прекрасной няне" с 13 до 17 лет и передал Денису Шаталину немало собственных черт характера. Позже юноша сыграл Степана Белуту в молодежном сериале «Ранетки». С одной из девушек он даже попробовал завести семью. У Ани из «Ранеток» и Павла родилась дочь. Однако, пара разошлась через три года. Сейчас они в дружеских отношениях и хорошо общаются. Сейчас молодой человек выглядит совсем иначе, фанаты массово пишут ему "какая была шевелюра", удивляясь тому, как Павел полысел и даже "постарел" за эти годы.

Ирина Андреева попала на съемки «Моей прекрасной няни» в 9-летнем возрасте, и еще до окончания проекта начала учиться в Европе. Девушка переехала жить в Лондон, закончила Королевский колледж по специальности «Международная политика». Сейчас Ирина Андреева живет в Женеве.

Напомним, «Папины дочки» выросли и поразили новой внешностью, одна краше другой

А еще Politeka сообщала, что звезда «Папиных дочек» разделась и показала стройную фигуру

Также Politeka писала, что звезда «Папиных дочек» напугала внешним видом на отдыхе