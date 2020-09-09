Відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) затягнула свої пишні принади крихітним купальником

Зірка опублікувала у своєму Instagram відео-бумеранг, передає Politeka.net. Красуня постала в крихітному бікіні й при цьому котилася на роликах. (Щоб подивитися, відео, доскрольте до кінця сторінки). До слова, Кассандра любить займатися спортом, і її часто можна помітити за катанням на роликових ковзанах.

Модель позувала в салатовому бікіні. Ліфчик тримався на пишних грудях, обмазаної лосьйоном. Посередині можна помітити дві тонкі бретельки, що тримають клаптики тканини.

Груди спокусливо випирали, а зазначений лосьйон, мабуть від засмаги, поблискував на сонці, що також привертало незайву увагу до форм.

Крихітні плавки-бікіні натягнулися вище стегон на найтонших зав'язочках. Пружні сідниці, рельєфні ніжки - все це варте уваги, адже вони виглядають так досконало.

"Це знову я...",- написала модель.

За три години пост зібрав понад 15 тисяч переглядів і багато коментарів. Користувачі мережі відзначили ідеальність тіла зірки.

"Ти така красива і сексуальна", - написав один з фанатів.

Нагадаємо, Кассандра Сьєнега продемонструвала фігуру в обтягуючому боді з мереживом посередині. Рожева тканина білизни підкреслила всі вигини знаменитості, а декольте - надавало ще більшої відвертості.

Пружні і великі груди ледь не вискакували з боді.

Раніше повідомлялося, що Кассандра Сьенега показала себе в жовтому бікіні. Красуня демонструвала ідеальне тіло, сидячи на дерев'яній лавці і задерши одну ногу. На другому кадрі зірка вже розгорнулася п'ятою точкою до об'єктива.

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