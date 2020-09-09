Відома модель Памела Андерсон показала себе в незвичайному образі на радість фанатів

На фото Памела показала себе в мереживній білизні, а спереду тримала щось схоже на подушку. Волосся у Андерсон були розпущені, а сама зірка сиділа перед об'єктивом камери і дивилася в неї. Образ красуня доповнила яскравим макіяжем, який можна навіть помітити на чорно-білому фото. Але привертає увагу не цей, а пишний бюст, який так і випирав з мереживної білизни. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати нічого не писали під фото і не ставили лайки, але так і хочеться сказати: "Розкішний вигляд, дасть фору 20-річним".

Повідомлялося, що легендарна голлівудська актриса і модель Памела Андерсон похвалилася розкішною фігурою в одній ночній сорочці.

Уточнимо, що на опублікованій фотографії Андерсон позує в одній ночнушке біля вікна, випромінюючи неймовірну красу. Дівчина стоїть спиною на камеру, завдяки чому в кадр потрапило розкішний вигляд ззаду.

"Так, ти найкраща" , "виглядаєш фантастично, Пем" , "з кожним днем все красивіше" , "ніжки просто диво" , "гаряча штучка", - пишуть фанати.

Ми писали, що відома модель Памела Андерсон показала себе в незвичайному вигляді на радість фанатів.

На фото Памела показала себе в прозорій сукні, під якою зовсім не видно білизни. Зірка стояла впівоберта і демонструвала своє шикарне тіло.

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