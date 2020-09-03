Для российского актера Михаила Ефремова, которого судят за смертельное ДТП, прокурор требует 11 лет колонии общего режима

В четверг, 3 сентября, в Пресненском суде идут прения сторон по делу актера.

Ефремова обвиняют в совершении ДТП со смертельным исходом в пьяном виде, максимальный срок по этой статье — 12 лет.

Отметим, ранее актеру просили 8 лет тюрьмы.

Актер не оспаривал, что в момент столкновения был пьян.

«Я признаю свою вину», — сказал Ефремов в начале судебного заседания, после чего ему не дали возможности говорить.

По мнению прокурора, вина доказана, об этом говорят показания свидетелей и видеозаписи. По его словам, у Ефремова налицо органическое расстройство личности и алкогольная зависимость. Также обвинитель заявил, что показания свидетелей Кобеца, Гаева и Бадасяна не соответствуют действительности.

Гособвинение требует также взыскать с Ефремова 500 тысяч рублей в качестве компенсации старшему сыну погибшего Захарова (требовал он 7,5 миллионов рублей) и полностью удовлетворить иски остальных потерпевших по делу.

Ранее сообщалось, что по словам ранее незаявленного свидетеля защиты, из машины Ефремова после ДТП "вышел человек с пассажирской стороны", а за рулем автомобиля Jeep находился молодой мужчина с темными волосами.

Адвокат Ефремова подчеркнул, что на вопрос, «является ли водитель того джипа Ефремовым», свидетель ответил отрицательно. Суд отказался приобщить показания Кобеца и решил допросить его лично. Тот заявил на суде, что долго не хотел становиться свидетелем, опасаясь мести со стороны водителя Jeep.

Отметим, заседание по делу фиксируется на видео.

«Это все, конечно, чудовищно, страшная трагедия», — такими были первые слова Ефремова после вопроса судьи о том, не возражает ли он против видеосъемки заседания.

Напомним, вечером 8 июня известный российский актер Михаил Ефремов в центре Москвы на большой скорости выехал на встречную полосу, проехал двойную сплошную и врезался в грузовой автомобиль.

Водитель второго автомобиля был госпитализирован с серьезными травмами. От полученных ранений он скончался в больнице.

Напомним, что Михаилу Ефремову вынесли суровый приговор после ДТП: "Пожизненно...".

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