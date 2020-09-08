За рулем машины актера Михаила Ефремова во время ДТП в Москве сидела женщина

Об этом заявил актер Никита Джигурда, передает Politeka со ссылкой на Telegram-канал 360tv.ru.

Джигурда утверждает, что Ефремов взял "удар" на себя, желая отвести подозрение от настоящей виновницы ДТП.

Актер сослался на заключение эксперта Юрия Макеева, который, якобы, доказал, что за рулем автомобиля Евремова была актриса театра "Современник" Дарья Белоусова.

Также Джигурда показал фото джипа после ДТП и заявил, что на кадре видно, как из машины сразу после аварии появляется женская нога. Актер говорит, что опознал ее владелицу по туфле.

Напомним, Дарья Белоусова – бывшая жена младшего брата известной российской актрисы Чулпан Хаматовой. Актрисе 36 лет, выступает она в московском театре "Современник".

Журналисты неоднократно писали ранее о возможном романе Ефремова и Белоусовой, с которой они репетируют в одном спектакле.

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