Відома модель Кайлі Дженнер показала себе в незвичайному вигляді

На фото Кайлі позувала в топі і червоних штанях. Дженнер без сорому показувала підтягнуте тіло на тлі позашляховика. На другому знімку дівчина вже спокусливо вигнулася у позашляховика, закривши очі від задоволення. На третьому кадрі зірка ще більше вигнулася, показуючи, як отримує задоволення від фотосесії. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили мільйони лайків і написали коментарі:

"Так, червоний", "Бос", "я люблю червоні штани, червоний твій колір", " дівчина чи машина, який твій вибір?", "Іноді ти просто хочеш бути машиною", "Королева", "у цій жінці поєднується все", "тобі подобається така красива і чудова", "Привіт, моя дівчинка, дай мені одну зі своїх кросівок", "супер ви могли імітувати перше фото", "це перша поза буквально схожа".

Повідомлялося, що відома модель, бізнесвумен Кайлі Дженнер вразила красою разом зі своєю старшою сестрою, Кортні Кардаш'ян.

В одній з груп, створених шанувальниками, розмістили архівні фото зірки, на яких вона блищить в жарких позах і нарядах.

Так, на одному фото Дженнер позувала в тілесному боді з великими вирізами, які оголили її знамениту п'яту точку.

Нагадавши, Кайлі Дженнер в мереживній білизні заманила до себе в ліжко

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