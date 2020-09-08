Важлива інформація від ВООЗ

Масова вакцинація від китайського вірусу почнеться не раніше середини наступного року

Про це пише Politeka, посилаючись на Reuters.

За словами прес-секретаря Всесвітньої організації охорони здоров'я Маргарет Харріс, на даний момент вакцини знаходяться на стадії випробувань.

"Ми не очікуємо, що побачимо масову вакцинацію до середини наступного року", - заявила вона.

За словами представника ВООЗ, на сьогоднішній день на просунутій стадії випробувань знаходяться близько дев'яти вакцин-кандидатів.

Чиновник вказала, що дуже важливо в нинішній ситуації ретельно перевірити ефективність і безпеку існуючих вакцин.

"Третя фаза випробувань повинна зайняти більше часу, нам необхідно побачити, наскільки дієво захищає ця вакцина, і також зрозуміти, наскільки вона безпечна", – додала Харріс.

За її словами, всі дані, отримані під час випробувань, повинні бути оприлюднені і порівняні між собою.

"Багато людей вже зробили щеплення, але ми так і не знаємо, чи діє вакцина. На даному етапі у нас немає чіткого сигналу про те, наскільки вона ефективна і безпечна", – додала Харріс.

У свою чергу, генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявив, що світова спільнота повинна активно готуватися до нової пандемії.

"Коли прийде наступна пандемія, світ повинен бути підготовлений більшою мірою, ніж він був цього разу", – сказав він.

Згідно з офіційним зведенням МОЗ України, в країні за останню добу зафіксовано 2411 нових випадків забування коронавірусом.

Всього з початку пандемії в Україні китайським вірусом захворіли 140479 осіб. З них 2877 померли і 63606 одужали.

Politeka писала, що РФ зареєструвала першу в світі вакцину від коронавірусу. Про це на нараді з російським урядом повідомив президент Росії Володимир Путін.

"Сьогодні вранці вперше в світі зареєстрована вакцина проти нової коронавірусної інфекції. Вона працює досить ефективно, формує імунітет стійкий і пройшла всі необхідні перевірки", - заявив Путін.

Також російський лідер додав, що щеплення від коронавірусу зробила одна з його дочок.

Незважаючи на те, що дочка російського президента Володимира Путіна на собі випробувала вітчизняну вакцину від китайського вірусу, громадяни РФ не поспішають наслідувати її приклад. Виявилося, що 53,8% росіян не довіряють вакцині від вірусу, розробленої в РФ, і не готові нею скористатися, щоб уберегтися від китайської зарази.

Такі дані опитування, яке було проведено "Левада-центром" спільно з "відкритими медіа". Найбільше "відмовників" у віковій групі від 18 до 24 років. 62% молодих людей не готові зробити щеплення. Найбільше готові вакцинуватися росіяни у віці 55+. Таких набралося 46% від числа опитаних.

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