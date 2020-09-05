Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о том, что планирует делать правительство с карантином из-за китайского вируса

Как известно, по состоянию на 5 сентября в Украине установлен новый антирекорд: 2 836 заболевших за сутки, при этом 1 036 человек выздоровели, 50 ранее заболевших скончались, передает Politeka.net.

Всего количество инфицированных с начала эпидемии составило на утро субботы 133 787 человек, умерли 2 811 человек, выздоровели – 61 649 человек. Сейчас в Украине COVID-19 болеет 69 327 человек, что на 1 750 больше, чем днем ранее.

В связи с этим немало граждан задаются вопросом, что же будет дальше, и ждать ли нового ужесточения карантина.

В интервью «Украина 24» глава Кабмина Денис Шмыгаль пояснил, что украинцы устали от ограничительных мер, перестали чувствовать опасность и пропала паника. И сейчас самый большой враг – не вирус, а равнодушие. Люди отпустили проблему, и это неправильно.

Что же касается усиления карантина, то глава Кабмина предупредил о последствиях такого шага:

«Экономика также уже не имеет тех мощностей для того, чтобы мы на месяц, или даже на три недели закрывали страну в полный локдаун. Поэтому лучший сценарий - адаптивный карантин, когда мы локально закрываем и разрываем локальные цепочки заболеваемости. Ну и, конечно, медицинская система сегодня готова гораздо лучше, мы можем принимать уже большее количество людей. Болезнь стала мягче, уже люди болеют немного мягче».

Однако он не исключает еще одной серьезной опасности:

«Осенью может быть наложение гриппа на COVID. И здесь надо призвать всех максимально вакцинироваться от гриппа для того, чтобы исключить наложение этих двух болезней, которые могут вызвать довольно сложные и тяжелые последствия. Мы пока не знаем их, и мир их знает, это будет такая первая осень, где мы столкнемся с наложением, возможным наложением эпидемий».

При этом Шмыгаль застерег не отказываться от масок и средств индивидуальной защиты, избегать массовых мероприятий, придерживаться социальной дистанции.

«Это необходимые меры для того, чтобы спасти жизни людей, принадлежащих к группе риска, для того, чтобы спасти здоровье нации, когда невозможно болеть всем вместе. Медицинская система не выдержит», – подчеркнул он.

Напомним, учебный год в Украине под угрозой срыва, инфекционист озвучил тревожный прогноз.

Как сообщала Politeka, данные по смертности от китайской заразы в Украине поставили под сомнение.

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