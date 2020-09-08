Массовая вакцинация от китайского вируса начнется не ранее середины следующего года

Об этом пишет Politeka, ссылаясь на Reuters.

По словам пресс-секретаря Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис, на данный момент вакцины находятся на стадии испытаний.

"Мы не ожидаем, что увидим массовую вакцинацию до середины следующего года", – заявила она.

По словам представителя ВОЗ, на сегодняшний день на продвинутой стадии испытаний находятся оклоло девяти вакцин-кандидатов.

Чиновник указала, что очень важно в нынешней ситуации тщательно проверить эффективность и безопасность существующих вакцин.

"Третья фаза испытаний должна занять больше времени, нам необходимо увидеть, насколько действенно защищает эта вакцина, и также понять, насколько она безопасна", – добавила Харрис.

По ее словам, все данные, полученные во время испытаний, должны быть обнародованы и сравнены между собой.

"Многие люди уже сделали прививки, но мы так и не знаем, действует ли вакцина. На данном этапе у нас нет четкого сигнала о том, насколько она эффективна и безопасна", – добавила Харрис.

В свою очередь, генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мировое сообщество должно активно готовиться к новой пандемии.

"Когда придет следующая пандемия, мир должен быть подготовлен в большей степени, чем он был в этот раз", – сказал он.

Согласно официальной сводке Минздрава Украины, в стране за последние сутки зафиксировано 2411 новых случаев забования коронавирусом.

Всего с начала пандемии в Украине китайским вирусом заболели 140479 человек. Из них 2877 умерли и 63606 выздоровели.

Politeka писала, что РФ зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса. Об этом на совещании с российским правительством сообщил президент России Владимир Путин.

"Сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции. Она работает достаточно эффективно, формирует иммунитет устойчивый и прошла все необходимые проверки", – заявил Путин.

Также российский лидер добавил, что прививку от коронавируса сделала одна из его дочерей.

Несмотря на то, что дочь российского президента Владимира Путина на себе испытала отечественную вакцину от китайского вируса, граждане РФ не спешат последовать ее примеру. Оказалось, что 53,8% россиян не доверяют вакцине от вируса, разработанной в РФ, и не готовы ею воспользоваться, чтобы уберечься от китайской заразы.

Такие данные опроса, который был провелен «Левада-центром» совместно с «Открытими медиа». Больше всего «отказников» в возрастной группе от 18 до 24 лет. 62% молодых людей не готовы сделать прививку. Больше всего готовы вакцинироваться россияне в возрасте 55+. Таковых набралось 46% от числа опрошенных.

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