Від такої краси не можна відірвати очі

Популярна виконавиця Аліна Гросу похвалилася розкішною фігурою у відвертому купальнику

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, на опублікованих кадрах Гросу позує на терасі будинку в облягаючому купальнику, демонструючи розкішну фігуру з різних поз. Особа красуня воліла закрити окулярами.

Попри те, що кадри ніяк не були підписані, її шанувальники прийшли в справжній захват від побаченого.

"О, Господи.... Куди чоловік дивиться?", "нічого собі, Аліна», «красуня», «красуня з чудовою фігурою і шармом !!!", "вогонь дівка" « "жарко, дуже жарко«," красуня!",- пишуть вони.

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У родині співачки так збіглося, що дні народження її двох братів йдуть один за іншим. Так, 30 Серпня своє триріччя відзначав молодший брат Гросу-Михайло. А вже 31 серпня день народження святкує зведений старший брат зірки по матері Роман.

З цієї нагоди Аліна вирішила поділитися з шанувальниками зворушливим відео, на якому вона розважає маленького Мішу. Зірка виглядає дуже задоволеною, коли тримає брата на руках і грає з ним на майданчику. Судячи з цих кадрів, з Гросу вийшла б прекрасна мати.

Нагадавши, мережа кипить через розлучення Аліни Гросу всього через рік після весілля.

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