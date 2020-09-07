Популярна українська виконавиця Вікторія Смеюха з групи "НеАнгели" похвалилася розкішною фігурою на відпочинку
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
Так, на опублікованих кадрах Смеюха позує на одному зі столичних пляжів, розташованому в Києві. Для відпочинку співачка вибрала крихітний купальник бірюзового кольору, який доповнила окулярами.
Уточнимо, що знімала співачку її подружка, а разом з собою вони вирішили взяти маленького білого шпіца.
Однак шанувальників Смеюха позбавила можливості висловитися про красу її фігури, викинувши кадри у себе в Сторіс.
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Як повідомлялося раніше, українська співачка і учасниця дуету "НеАнгели" Вікторія Смеюха похвалилася фігурою у відкритому купальнику.
На фото співачка позує перед дзеркалом в синьому купальнику-бікіні. Крихітний наряд дозволяє їй показати свою ідеальну фігуру у всіх подробицях. Смеюха злегка сперлася на стіну, продемонструвавши спокусливий вигин між талією і стегнами.
Артистка залишила волосся розпущеним, а Свій образ доповнила яскравим макіяжем з акцентом на рожеві губи.
Нагадавши, гаряча Віка з "НеАнгелів" блиснула смачним декольте, довівши, що вона королева.
Як повідомляла Politeka, Віка з "НеАнгелів" розпалила ідеальним тілом в мікроскопічному бікіні.
Також Politeka писала, що Сміюха з» НеАнгелів " розбурхала фантазію, показавшись в облягаючому вбранні.