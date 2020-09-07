Відома співачка Ольга Серябкіна, колишня солістка групи "Серебро", звела з розуму образом у грубій сіточці

Спокуслива артистка продемонструвала шикарну фігуру в сторіз Instagram, пише Politeka.net. Зірка постала в жаркому образі, всіляко звиваючись.

Ольга позувала на пірсі, її волосся розвіював вітер. Красуня похвалилася плоским животом в короткому топіку, який й оголив пресс.

По собі верхній одяг нагадував кольчугу. Її довжина була невелика тому в деяких кадрах можна було помітити ліфчик знаменитості.

Також Ольга одягла жовту міні-спідницю, яка добре сиділа на стегнах і підкреслила струнку талію.

Кадри вийшли дуже спекотними, завдяки такій розкішній моделі.

На одному з відео Серябкіна лягла на пірс при цьому вона задерла топік, як можна вище і блиснула грудьми в ліфчику у всій красі.

На жаль, відео не зібрали багато лайків, ймовірно, зірка отримала багато компліментів в особистому листуванні.

Нагадаємо, Ольга Серябкіна знімала себе в дзеркало, вибравши "грізну" маску - під очима виконавиці було видно цівки крові, а з голови стирчали вушка кажана. Швидше за все, красуня приміряє образи для майбутнього Хеллоуїна.

Серябкіна пильно дивилася в телефон, відкривши губи.

Раніше ми писали, що Ольга Серябкіна позувала в купальнику тілесного кольору з чорними візерунками. Ольга спокусливо вигнулася, влаштувавшись зручніше на траві. Серябкіна одну руку підняла вгору, а волосся зібрала у хвіст. Образ вийшов досить гарячим і навіть ніжним.

Нагадавши, екс-солістка "Серебро" підкорила видами на свої пружні "булочки"

Також Politeka писала, що пристрасна екс-солістка "Серебро" влаштувала спеку на задньому сидінні машини

А ще Politeka повідомляла, що екс-солістка "Серебро" в безсоромному вбранні зігнулася до непристойності прямо в машині