Відома співачка Ольга Серябкіна, колишня солістка групи "Серебро", звела з розуму образом у грубій сіточці
Спокуслива артистка продемонструвала шикарну фігуру в сторіз Instagram, пише Politeka.net. Зірка постала в жаркому образі, всіляко звиваючись.
Ольга позувала на пірсі, її волосся розвіював вітер. Красуня похвалилася плоским животом в короткому топіку, який й оголив пресс.
По собі верхній одяг нагадував кольчугу. Її довжина була невелика тому в деяких кадрах можна було помітити ліфчик знаменитості.
Також Ольга одягла жовту міні-спідницю, яка добре сиділа на стегнах і підкреслила струнку талію.
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Кадри вийшли дуже спекотними, завдяки такій розкішній моделі.
На одному з відео Серябкіна лягла на пірс при цьому вона задерла топік, як можна вище і блиснула грудьми в ліфчику у всій красі.
На жаль, відео не зібрали багато лайків, ймовірно, зірка отримала багато компліментів в особистому листуванні.
Нагадаємо, Ольга Серябкіна знімала себе в дзеркало, вибравши "грізну" маску - під очима виконавиці було видно цівки крові, а з голови стирчали вушка кажана. Швидше за все, красуня приміряє образи для майбутнього Хеллоуїна.
Серябкіна пильно дивилася в телефон, відкривши губи.
Раніше ми писали, що Ольга Серябкіна позувала в купальнику тілесного кольору з чорними візерунками. Ольга спокусливо вигнулася, влаштувавшись зручніше на траві. Серябкіна одну руку підняла вгору, а волосся зібрала у хвіст. Образ вийшов досить гарячим і навіть ніжним.
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