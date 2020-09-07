Рада з фінансової стабільності Націнального банку України підтримав рішення про збільшення виплат для українців втричі

Йдеться про суми гарантованих державою вкладів до 600 тис.грн (зараз – 200 тис. грн) після реструктуризації боргових зобов'язань Фонду гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО), повідомила прес-служба НБУ.

Однак зазначається, що для того, щоб рекомендації набули чинності необхідно внести відповідні зміни до законодавства.

Крім того, в НБУ схвалили план такої реструктуризації боргів фонду з обмеженим терміном дії для відновлення платоспроможності ФГВФО до кінця 2021 року, як того вимагав підписаний у червні поточного року Меморандум про економічну та фінансову політику.

Відзначається, що заборгованість ФГВФО за номіналом векселів перед урядом становить 48,1 млрд грн і відсотки за цими позиками, які повинні бути погашені до 2031 року.

"Після значних виплат вкладникам в 2015-2017 роках ФГВФО змушений направляти на погашення цих боргів наявні кошти, які повинні забезпечувати стабільність системи гарантування вкладів», – заявили в НБУ.

Рада рекомендувала забезпечити стабільність системи гарантування вкладів через конвертацію поточних зобов'язань ФГВФО перед урядом і майбутніх процентних платежів в умовні зобов'язання.

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