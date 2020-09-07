Чоловік Алли Пугачової Максим Галкін вразив несподіваним відео після чуток про розлучення

Як передає Politeka.net, свіже відео шоумен опублікував на своїй сторінці в Instagram.

"Ось сидимо з царівною жабою, дивимося на латаття. Такий понеділок», - сказав сумний Галкін і зітхнув.

Відео він знімав у своєму замку в селі бруд. Передплатникам Галкін показав ту саму Царівну-садову скульптуру-жабу і невеликий ставок з квітучими лататтям.

Таке відеозвернення Галкін з "заміною Пугачової" записав після того, як в мережі поповзли чутки про розлучення зоряної пари. Їх підігріли Микола Басков і Філіп Кіркоров, які не змогли підтвердити зворотне.

"Мені якось непристойно коментувати, що відбувається в цій прекрасній родині. Я на це не маю ніякого права і підстави. Я можу тільки по Instagram дивитися, як виглядають їхні прекрасні діти, прекрасна сім'я. У них сади. Цвіте все", - завив Кіркоров.

Не привніс ясності і басків.

"Я людина дипломатична. Спілкуюся і з тією стороною, і з цією. Тому залишу це при собі", – заявив артист.

Також раніше повідомлялося, що примадонну Аллу Пугачову зможуть "прихистити" у разі розлучення з Максимом Галкіним. Такою заявою відзначився відомий продюсер Андрій Разін.

За його словами, він готовий зіграти весілля з російською примадонною за умови, якщо вона піде від відомого шоумена Максима Галкіна.

Продюсер також додав, що протягом останніх шести місяців Максим Галкін "не тягне" Аллу Пугачову у фінансовому плані через карантин і скасовані концерти.

Нагадаємо, Галкін показав домашні розваги з Пугачовою і дітьми.

Як повідомляла Politeka, маленька дочка Пугачової і Галкіна довела шанувальників до сліз.

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