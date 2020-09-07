Американська бізнес-леді і шоувумен Кім Кардашьян разом зі своїми сестрами Кайлі і Кендалл Дженнер помірялася фігурами

Останнім часом, фанати масово відзначають, що молодші сестри Кендалл і Кайлі Дженнер обганяють Кім за популярністю в Instagram. Яскраві і успішні моделі привертають увагу до себе своїми постами і постійними зйомками, заради яких змінюють імідж.

При цьому сама Кім звикла бути в центрі уваги і не коментує плітки. На фан-акаунтах зірок також часто порівнюють, як на колажі, де три сестри блищали в дуже схожих спортивних костюмах і вражали фігурами після схуднення.

Варто відзначити, що Кім свого часу вдалося скинути тридцять кг і серед сестер вона лідирує по ефектному перетворенню. Зірці вдалося схуднути досить швидко, тому тепер вона балує мережу різними кадрами.

В одному зі своїх інтерв'ю модель зазначила, що сиділа на дієті Аткінса.

"Думаю, дієта дуже важлива в питанні втрати ваги. Хоча раніше я і не думала, що настільки. Я думала:"я можу просто тренуватися в спортзалі і є все, що хочу". Але в такому випадку потрібно тренуватися постійно. Ми їмо багато риби та індички. Мені надсилають спеціальні перекушування, і вони дуже різноманітні", - говорила раніше Кім.

До цього ми розповідали, що Кім Кардашьян продемонструвала нову білизну на своєму ідеальному засмаглому тілі.

На першому і останньому фото білизна з колекції демонструє сама Кім, а ось на інших знімках його можна побачити на інших моделях. Для себе Кім вибрала комплект світло-бежевого кольору зі зручної майки і коротких шортиків.

Білизна зроблена в максимально зручному для носіння дизайні, однак це не завадило Кардашьян продемонструвати всі вигини свого тіла, а також шикарні груди в глибокому декольте.

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