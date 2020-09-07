Просто слів немає!

Українська модель Міла Кузнєцова, яка володіє 13-м розміром бюста, похвалилася формами в купальнику

Зірка практично щодня ділиться з підписниками в Instagram яскравими фото, повідомляє Politeka.net. На одних з останніх кадрах модель позувала в басейні.

Красуня вибрала для відпочинку купальник персикового кольору з пальмовим принтом.

Ліфчик підкреслив соковитий 13-ий розмір, при цьому було видно, як формам тісно. Купальник стиснув груди, в результаті ті чи не вилазили з нього.

Плавки трималися на зав'язках і сиділи на стегнах моделі просто ідеально.

У пупку Міли помітно колечко, що надає її образу кокетливості.

"Улюблений купальник💜 не уявляєте, замовила його за день до вильоту...",- написала Кузнєцова.

За 40 хвилин пост зібрав понад 1,5 тисячі лайків і багато коментарів.

"Сьогодні ти виглядаєш так прекрасно", "дівчина-мрія" ," ви зараз в Шарм-ель-Шейху?", "Мила купальник дуже красивий!!!🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 ", "У тебе всі купальники дуже красиві🤗", "люблю тебе", "ти секс крихітка", "вау", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Міла Кузнєцова постала у відвертому купальнику і без макіяжу, оголивши до неможливості розкішні вигини.

"Ура! Моречко🙏 🤗 як завжди не спала перед вильотом, прилетіла втомлена і відразу в море, вода просто чай☕ Весь післяобідній час провела купаючись в Червоному морі)...",- написала зірка.

Раніше повідомлялося, що Міла Кузнєцова позувати у блакитній сукні з вишитими національними візерунками, яка виконана в стилі української сорочки. Міла Кузнєцова зробила селфі, крупним планом відобразивши зверху декольте і свій колосальний бюст.

Нагадавши, Українка з 13-м розміром бюста в Леопарді приголомшила перевтіленням.

Як повідомляла Politeka, Українка з 13-м розміром показала бюст у вишиванці з гігантським декольте:»тотальна Краса".

Також Politeka писала, що Українка з 13-м розміром грудей упакувала свою красу в декольте з оборками:"безцінний скарб".