Популярний російський співак Сергій Лазарєв вразив накачаними руками на новому яскравому фото

Артист, якому багато хто приписує таємний роман зі співачкою Ані Лорак, поділився новим фото у своєму Instagram, передає Politeka.net.

Лазарєв в одних шортах сидить на ліжку і фотографує себе в дзеркалі.

Таке фото просто звело з розуму фоловерів артиста.

"Сергій В'ячеславович, так не можна", "Ой, а навіщо так гаряче«," Навіщо ви такий гарячий?", "Аааа, який. Боже, гаряче", "Допоможіть, я горю", "Сергій В'ячеславович, Ви у відмінній формі", "Фіга собі", "Ех, худишка ти моя", "Шалений", "А тепер поясніть як знову приступити до навчання? 🗿 Ви вчинили злочин", - пишуть в коментарях.

Лайк фотографії поставила і Лоліта.

Нагадаємо, нещодавно Сергій Лазарєв розповів, що за чотири місяці схуд на 12 кілограм. Фанати зустріли із захопленням звістку про такі успіхи артиста в роботі над фігурою.

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Як повідомляла Politeka, "коханець" Ані Лорак скинув одяг і підкорив Лоліту новою фігурою.

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