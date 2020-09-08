Відома модель, починаюча актриса Емілі Ратаковски посвітила гідністю на домашньому фото в ліжку

Цього разу струнка модель блиснула виглядом в супер-короткій майці, що не прикриває навіть груди Емілі, а також простих сірих штанях на резинці. Супермоделі вдалося здивувати не тільки яскравим видом на домашньому Селфі завдяки сталевому пресу і помітним пружним формам, але ще і викликати заздрість серед прихильниць.

Як відомо, багато хто думає, що дівчина проводить в спортзалі нескінченну кількість часу і постійно займається вдома, щоб не набрати зайвого. Однак, як пояснює Емілі, вона просто багато гуляє, добре спить і правильно харчується. І це при тому, що дівчина не відмовляє собі у фастфуді і солодощах.

"Ти не повинна бути законною 😍", " Абсолютно чудова!!!", "Ваууу просто вауу", " ви буквально виглядаєте як голодуючий ефіоп. Ти чудова, але чорт візьми, це чертовски худо, ти можеш поправитися на 20 фунтів і виглядати приголомшливо!", "Солодкий вигляд у цієї малятка❤️❤️❤️" « "я твій великий шанувальник», «Просто мрія», «скільки тут спокуси», «це ідеальний прес», "слова закінчилися", - пишуть користувачі.

Ми також писали, що відома модель з'являлася на найкрутіших показах і стала однією з головних конкуренток Кендалл Дженнер. Дівчина не тільки володіє стрункою фігурою з пружними формами, але ще і знає, як правильно їх показати.

Бажаючи залучити якомога більше шанувальників, модель завжди хвалиться образами в одній білизні або купальниках на пляжі. Причому робить це Емілі без укладок своїх каштанових локонів і макіяжу. Цього разу на фан-акаунті з'явився досить пікантний знімок, на якому модель позувала в чорному напівпрозорому боді і здивувала мережу рівним тоном трохи засмаглої шкіри.

"Боже, з кожним днем стає все більш гарячою», «шикарна жінка», «продовжуйте, ви дуже красива», «чорно-біла естетика», «Приголомшлива ідеальна пахва», «так правда зручно, покажіть продовження», "я нічого не можу висловити тисячею слів, як ти прекрасна, від тебе захоплює дух".

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