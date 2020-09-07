У Мережі обговорюють зворушливі обійми Алли Пугачової з онукою Софії Ротару Євою

Архівний кадр з'явився на фан-сторінці в Instagram.

"Дивовижне фото!💫 Наша улюблена Софія Єва і легендарна Алла Пугачова", - підписано знімок.

На фото Алла Пугачова притискає до себе ще юну Софію-Єву Євдокименко. При цьому обидві вони одягнені в білі наряди.

"Тепле фото😍. Душевне. На всі 100%👍», «зворушливо», «як ангели», «Нас не наздоженуть. Це точно", "Супер фото ❤️❤️", "класне фото", - пишуть в коментарях.

Як відомо, Аллу Пугачову і Софію Ротару вважають давніми суперницями. Чи не холодну вйну їм приписують ще з середини 70-х років.

Є думка, що саме через те, що Алла Борисівна спочатку була на других ролях, Вона затаїла злість на колегу.

"Алла Борисівна боялася конкуренції і абсолютно точно розуміла, що Ротару співає нітрохи не гірше, ніж вона. Голос не гірше, фактура навіть десь краще, чарівності, може бути, більше. Розуміла і боялася», – розповідав в інтерв'ю співак Сергій Мінаєв.

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