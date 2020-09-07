Відома модель Сара Сампайо, яка представляла бренд нижньої білизни Victoria’s Secret, порадувала шанувальників видами в червоному купальнику
Красуня активно веде сторінку в Instagram, на якій вже налічується 7,5 мільйона користувачів мережі, повідомляє Politeka.net. Так, модель опублікувала кілька годин тому яскраві кадри в купальнику.
Зірка позувала у воді яка була прозорою, завдяки чому можна було побачити пишні принади знаменитості.
Волосся Сампайо було мокрим, а на обличчі ніби зовсім немає макіяжу. Завершили образ моделі золоті сережки у вухах.
Зірка відкрила губи, вона виглядала дуже спокусливо.
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На одному з фото зірка вже позувала на пляжі. Модель розтягнулася на каменях, хвилі мочили її ніжки.
Тут можна було вдосталь намилуватися найкрасивішими вигинами Сари.
Тіло світилося зсередини через ідеальну засмагу.
Модель в підписі поставила лише кілька смайликів.
За 16 годин пост зібрав понад 100 тисяч лайків і багато коментарів.
Користувачі мережі відзначали, що зірка просто неймовірно красива, і її фігура навіть стала для когось прикладом.
"До біса гарна", - написав один з фанатів.
Зазначимо, Сара Сампайо народилася в 1991 році у районі Леса-да-Палмейра (Португалія). Дівчина стала популярною після перемоги на португальському конкурсі моделей Cabelos Pantene 2007.
Кар'єра зірки стрімко росла і у 2015 році Сара стала одним з «ангелів» Victoria's Secret.
Також красуня брала участь в таких показах як: Armani, Asos, Moschino та інших. Модель з'являється на обкладинках найпопулярніших журналів, серед яких: Elle, Vogue, Glamour і Sports Illustrated.
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