Цю зірку не забути

Популярна модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардашьян, вразила розмірами бюста в декольте

Модель регулярно публікує в Instagram знімки в жарких нарядах, пише Politeka.net. Гюль демонструє королівські форми, яким не гріх і позаздрити.

На одному з останніх знімків Бахарі позувала в торговому центрі. Для свого виходу пишногруда знаменитість вибрала чорну сукню зі сміливим декольте.

Величезний виріз тягнувся мало не до пупка знаменитості, а притримувала тканину тонка смужка. Великі принади випирали з вирізу і виглядали заворожуюче.

Сукня обтягнула тонку талію і пишні стегна зірки. Крім того наряд мав розріз на спідниці і оголював ніжку Гюль.

Завершив образ невеликий клатч із золотою прикрасою.

Зірка розпустила волосся, а також зробила макіяж з пишними віями і блискучими губами.

За чотири години пост зібрав понад 3000 лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі відзначили, що зірка дуже красива і засипали її ще безліччю компліментів.

Нагадаємо, Гюль Бахарі стояла в чорному топі з одним рукавом і рваних джинсах. Красуня позувала на тлі гаражних воріт, а волосся вирішила залишити розпущеним. Модель одягла настільки вузький топ, що груди прямо випирали з нього і навіть можна трохи побачити зайве.

Раніше повідомлялося, що Гюль Бахарі позувала в напівпрозорому корсеті з величезним декольте. Образ зірки доповнила джинсами, які підкреслили пишні сідниці. Волосся у дівчини були розпущені, поки вона стояла на тлі довгого дивана і дзеркал. Красуня дивилася прямо в об'єктив камери.

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