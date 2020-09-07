Колишня дружина українського співака Віктора Павлика Лариса Созаєва розповіла про те, чим допомогла свого часу їхньому синові Павлу

Про це інформує Politeka з посиланням на повідомлення Лариси в соцмережі Facebook.

Сталося це перед тим, як юнак вступав до академії СБУ. Жінка повідомила, що при вступі до Академії Павлу необхідно було здати норматив з бігу, однак на нього не діяли вмовляння, що він повинен бігати самостійно, тому Лариса прийняла рішення бігати разом з сином.

"Вставала о шостій ранку, витягувала його з ліжка і бігла поруч, щоб не сів десь на лавці. А я ненавиджу бігати!"- зізналася Созаєва.

За словами Лариси, після цього епізоду її син сам полюбив БІГ.

"Мріяв, коли одужає, бігти по набережній. Буквально за місяць до свого відходу він запитав: "Мам, а чому ти не бігаєш? Біжу, Пашенька, біжу!"- додала жінка, виклавши свою фотографію, зроблену під час ранкової пробіжки.

Під цим повідомленням розгорілася жвава дискусія, українці пишаються силою духу жінки і захоплюються її стійкістю.

"Приємні спогади. Дякую, що поділилися. Ві, нескорена духом, жінка! Здоров'я Вам, та багато світлих щасливих літ.Паша пишається Вами з Небес. Спорт дуже допомагає налаштуватися на позитив! Спасибі, за позитивний приклад, Лора! 👍Теж захотілося прокинуться о 5 ранку і пробігтися вздовж річки. З Недільним Днем! Нехай він буде радісним і світлим!❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ Навіть впавши, знову наважуйся на зліт. Життя твої крила не дарма майструвала. Пам'ятай, що БОГ ніколи не дає ноші, яка нам не під силу! Знай, що люди тобою захоплюються, знай, що люди в твоєму світі з тобою! Так тримати 💪 - бігти в прекрасне майбутнє ️ ️ впевнена, воно Вас вже зачекалося 😊 він Вами пишається !Ви дуже мудра жінка 😍З вас треба брати приклад Нех Нехай Бог вам допомагає🙏 така слабка і одночасно сильна жінка. Тримавши.Ви зможете. Хоча скільки всього за цим бігом..Але все буде так як має бути захоплююся-фігурою, зовнішністю, а найбільше душею і розумом! Напевно це і є Сила!!!! А може єдиний спосіб вижити від цього страшного, пекучого болю?(((((В пам'ять про Сіна!!!",- пишуть коментатори.

Politeka писала, що колишня дружина Віктора Павлика Лариса Созаєва поставила на місце Катерину Репяхову. На своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук жінка, яка 9 серпня поховала 21-річного сина Павла, не змогла більше витримати лицемірства нової дружини батька її дитини і дала тій «добро» на свій подальший піар.

Вона опублікувала кілька відео зі сторінки Репяховой в сторіз Instagram, в якій та, сидячи в наряді темного кольору міркує про те, що таке біль втрати і засуджує суспільство за те, що воно «змушує демонструвати ось це горе».

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