Відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) показала досконалі форми в одній білизні
Зірка мало не щодня спокушає своїх підписників новими фото в гарячих образах, передає Politeka.net.
Так, модель продемонструвала фігуру в обтягуючому боді з мереживом посередині. Рожева тканина білизни підкреслила всі вигини знаменитості, а декольте - надавало ще більшої відвертості.
Пружні і великі груди ледь не вискакували з боді. Кассандра приспустила гумові бретельки, чим розбурхала фантазії своїх шанувальників.
Крізь прозоре мереживо посередині проглядався пружний животик зірки, а вирізи з боків оголили ідеальні стегна красуні.
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Зірка позувала на дивані, піднімаючи волосся. Макіяж з блиском для губ підкреслив ідеальну зовнішність брюнетки, а великі сережки стали відмінним доповненням до образу.
За чотири години пост зібрав понад 6000 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали, що знаменитість для них - дівчина мрії і вони бачать її в своїх снах.
Нагадаємо, Кассандра Сьенега одягла червоний ліфчик, що тримається на найтонших бретельках, великі груди навряд чи приховували тонкі трикутники мережив.
Бюст виглядав дуже спокусливо і завдяки смужкам, що обвили його зверху. Талію підкреслив поясок, призначений для панчіх.
Раніше повідомлялося, що Кассандра Сьенега натягнула на великі груди крихітний ліфчик з клаптиками тканини, що нагадують зірочки.
Маленький ліфчик сидів на грудях, трохи притиснувши її. При цьому видно, як принадам тісно і вони трохи вивалилися з-під "зірочок".
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