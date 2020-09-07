Популярна українська виконавиця Ані Лорак порадувала шанувальників новим образом
Про це пише Politeka з посиланням на одну з фан-груп співачки в Instagram.
Так, на короткому відео знаменитість загадково посміхається, сидячи на задньому сидінні автомобіля, грайливо повертаючи голову.
На Ані Лорак чорне стильне вбрання: поверх блузки співачка одягла піджак, на голові у дівчини чорна кепка, довершує образ золотий ланцюжок.
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"Така мила і ніжна @anilorak 😍. Доброї ночі! 😘 ",- підписали відео у фан-групі.
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Фанати і недоброзичливці зірки бурхливо відреагували на це відео. В основному коментарі позитивні, фани хвалять Ані Лорак за стильний вигляд і гарне обличчя. Однак, знайшлися і ті, які запідозрили виконавицю в черговій пластичній операції.
"Засмага красивий чарівна красуня❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ як хороша! 😮 😮Супер нарешті губи зменшила!!!😌😌😌 😄🌞🌞🌟🌟💛💛👏👏 Таланту-все можна пробачити !!!",- пишуть фанати співачки.
Politeka писала про те, що знаменита артиска Ані Лорак показала, як змінилася її фігура після тривалої відпустки з дочкою. Досить довгий час Кароліна відпочивала разом з дочкою, а також близьким другом і колегою Філіпом Кіркоровим за кордоном, спочатку співачка вирушила в курортне місто Туреччини, де здорово повеселилася, а потім поїхала в Нью-Йорк у справах.
При цьому співачка показувала, як счастива проводити час з дитиною і без молодого обранця. По поверненню з відпустки зірка поділилася першими Селфі, традиційно зробленими в машині під час поїздки.
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