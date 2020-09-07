Українців приголомшив несподіваний поворот у шоу "Танці з зірками»

У другому випуску шоу в зону ризику потрапили три пари: Сергій Мельник і Аделіна Делі, Дмитро Танкович з Ілона Гвоздьова і Позитив і Юлія Сахневич. Однак глядачам вдалося врятувати від вильоту учасника групи MOZGI і футболіста.

Проект залишили ведучий Дмитро Танкович і вагітна Ілона Гвоздьова. Для багатьох таке рішення стало несподіваним.

"Спасибі велике! Це трохи швидше, ніж я планував, але з іншого боку, іноді краще яскравий сплеск, ніж довга історія. Я хочу подякувати Ілону, насправді з нас вийшла чудова пара. Ілона прекрасний хореограф, вона змогла зробити так, що людина, яка ще позавчора насилу ходив, несподівано почав танцювати і це абсолютна правда. Я дійсно дуже дивно пересуваюся. Мої рухи іноді нагадують краба, якого випустили на берег далеко від моря, десь в лісі. Але вона змогла зробити так, що я почав рухатися», - прокоментував результат Дмитро Танкович.

Багато глядачів шоу не згодні з тим, що проект повинна зараз покинути саме ця пара.

"Як не справедливо", "шкода, дуже шкода", "дуже шкода.... Крута пара була!", "Не згодна! Вони класні», «дуже шкода пару", "злили Ілону. Несправедливо", "Ні, не згодна. Це одна з кращих пар заради яких я дивилася "танці", "ні. Вони класні❤️ не згоден", "зовсім не справедливо. Вони прекрасні 🌷Ілона для всіх приклад. Дуже сумую їх виходом", - пишуть в мережі.

У той же час в коментарях відзначають, що у Ілони Гвоздьової зараз є більш важливі справи, ніж участь в шоу.

"Я звичайно розумію, що вагітність це не хвороба і погоджуюся з цим. Але на такому терміні це завжди ризик. Ілона прекрасна танцівниця, але ризикувати заради шоу не варто», «не думає про себе про дитину подумала б, як їй там усередині трястися», «вони великі молодці, але треба подбати про народження дитини. Зараз це найголовніше!",- вважають глядачі шоу.

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