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Долар "викрутить руки" гривні, курс валют готується завдати удару: прогноз Нацбанку

Курс валют в Україні 7 вересня зміниться кардинально, долар і євро буквально збунтуються проти гривні.

Про це свідчить прогноз Національного банку України.

Так, долар зі старту набере кілька пунктів, і буде торгуватися на міжбанку з накруткою в 4,17 гривні. Передбачається, що сьогодні він також "піддасть газу", подорожчавши ще більше.

Євро не залишиться осторонь, пустившись в "погоню" за американським колегою. Зі старту торги відкриються з + 12,7 гривні.

Курс валют 7 вересня буде виглядати наступним чином:

100 доларів – 2773,25 грн;

100 євро - 3285,89 грн.

Збірна України розгромно програла Іспанії в Лізі Націй

Збірна України у другому турі Ліги націй УЄФА програла На виїзді збірній Іспанії - 4:0. Матч команд ліги а пройшов на стадіоні "Альфредо Ді Стефано" в Мадриді. Суперники по групі-Німеччина і Швейцарія - розійшлися миром. Таким чином наша команда з 3 очками займає другу сходинку в таблиці.

Перший гол іспанці забили вже на 3-й хвилині. Сергій Кривцов збив Ансу фаті в штрафному майданчику. Серхіо Рамос реалізував пенальті, хоча Андрій Пятов і зачепив м'яч кінчиками пальців.

На 29-й Рамос перестрибнув Кривцова при подачі в штрафну і перекинув м'яч через українського голкіпера.

На 32-й 17-річний Ансу фаті змістився з лівого флангу і прицільно пробив у дальній від П'ятова кут через штрафний. М'яч від штанги залетів у ворота.

На 84-й хвилині рахунок став 4:0. Ферран Торрес з метрів 14-Ти пробив у нижній кут воріт П'ятова, який цього разу пропустив м'яч під собою.

«Головна проблема сьогодні була не в одному гравці або в декількох окремих виконавцях. Головна проблема полягала в тому, що наша команда не відновилася. Друга гра на такому рівні завжди дається насилу. Коли ми зустрічаємося з топ-збірними, ми дуже важко потім відновлюємося. Хлопці віддали на поле всі сили, але Іспанія була кращою», - прокоментував матч головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко.

Відбулося екстрене засідання керівництва української делегації в Тристоронній контактній групі

У Києві пройшла розширена нарада керівництва української делегації в ТКГ, участь в якій, зокрема, взяли Віце-прем'єр-міністр Олексій Резніков, Міністр оборони Андрій Таран і представники Генерального штабу.

Нарада була присвячена розгляду публічних заяв з боку членів незаконних збройних формувань про погрози відкрити вогонь по позиціях Збройних сил України поблизу Горлівки.

Учасники наради підтвердили, що українська сторона чітко і послідовно дотримується режиму повного і всеосяжного припинення вогню.

"Важливо, що це повністю підтверджується у звітах СММ ОБСЄ", - додав глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук.

За підсумками наради глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук звернувся до Спеціального представника чинного голови ОБСЄ в Україні і ТКГ Хайді Грау.

Набуло чинності нове карантинне зонування

Державна комісія з питань ТЕБ і НС встановила з 7 вересня Новий Розділ регіонів за рівнями епідемічної небезпеки.

"Червоний" рівень встановлено у 29 адміністративно-територіальних одиницях, "Помаранчевий" - у 89, "Жовтий" - у 139.

Зокрема, прийнято рішення встановити з 00:00 7 вересня "червоний" рівень епідемічної небезпеки в таких містах і районах:

М. Івано-Франківськ, м. Коломия., м. Калуш, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;

м. Біляївка та м. Ізмаїл, а також Бєлгородський район Одеської області;

м. Дубно та Костопільський район Рівненської області;

м. Тернопіль, М.. Бережани., м. Чортків, Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Монастирський, Теребовлянський, Тернопільський та Чортківський райони Тернопільської області;

Великобурлуцький район Харківської області;

м. Чернівці та Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський, Новоселицький, Сторожинецький райони Чернівецької області;

Бобровицький район Чернігівської області.

Городенківський район Івано-Франківської області, який вже майже два тижні перебуває на" червоному "рівні, з 7 вересня переходить на" Помаранчевий " у зв'язку з поліпшенням епідемічної ситуації.

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