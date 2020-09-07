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Доллар «выкрутит руки» гривне, курс валют готовится нанести удар: прогноз Нацбанка

Курс валют в Украине 7 сентября изменится кардинально, доллар и евро буквально взбунтуются против гривны.

Об этом свидетельствует прогноз Национального банка Украины.

Так, доллар со старта наберет несколько пунктов, и будет торговаться на межбанке с накруткой в 4,17 гривны. Предполагается, что сегодня он также «поддаст газу», подорожав еще больше.

Евро не останется в стороне, пустившись в «погоню» за американским коллегой. Со старта торги откроются с +12,7 гривны.

Курс валют 7 сентября будет выглядеть следующим образом:

100 долларов – 2773,25 грн;

100 евро – 3285,89 грн.

Сборная Украины разгромно проиграла Испании в Лиге наций

Сборная Украины во втором туре Лиги наций УЕФА проиграла на выезде сборной Испании - 4:0. Матч команд Лиги А прошел на стадионе "Альфредо ди Стефано" в Мадриде. Соперники по группе - Германия и Швейцария - разошлись миром. Таким образом наша команда с 3 очками занимает вторую строчку в таблице.

Первый гол испанцы забили уже на 3-й минуте. Сергей Кривцов сбил Ансу Фати в штрафной площадке. Серхио Рамос реализовал пенальти, хотя Андрей Пятов и задел мяч кончиками пальцев.

На 29-й Рамос перепрыгнул Кривцова при подаче в штрафную и перекинул мяч через украинского голкипера.

На 32-й 17-летний Ансу Фати сместился с левого фланга и прицельно пробил в дальний от Пятова угол из-за штрафной. Мяч от штанги залетел в ворота.

На 84-й минуте счет стал 4:0. Ферран Торрес с метров 14-ти пробил в нижний угол ворот Пятова, который на этот раз пропустил мяч под собой.

«Главная проблема сегодня была не в одном игроки или в нескольких отдельных исполнителях. Главная проблема заключалась в том, что наша команда не восстановилась. Вторая игра на таком уровне всегда дается с трудом. Когда мы встречаемся с топ-сборными, мы очень трудно потом восстанавливаемся. Ребята отдали на поле все силы, но Испания была лучше», - прокомментировал матч главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко.

Состоялось экстренное заседание руководства украинской делегации в Трехсторонней контактной группе

В Киеве прошло расширенное совещание руководства украинской делегации в ТКГ, участие в которой, в частности, приняли вице-премьер-министр Алексей Резников, министр обороны Андрей Таран и представители Генерального штаба.

Совещание было посвящено рассмотрению публичных заявлений со стороны членов незаконных вооруженных формирований об угрозах открыть огонь по позициям Вооруженных сил Украины вблизи Горловки.

Участники совещания подтвердили, что украинская сторона четко и последовательно соблюдает режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

"Важно, что это полностью подтверждается в отчетах СММ ОБСЕ", - добавил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

По итогам совещания глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук обратился к специальному представителю действующего председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ Хайди Грау.

Вступило в силу новое карантинное зонирование

Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС установила с 7 сентября новый раздел регионов по уровням эпидемической опасности.

"Красный" уровень установлен в 29 административно-территориальных единицах, "оранжевый" - в 89, "желтый" - в 139.

В частности, принято решение установить с 00:00 7 сентября "красный" уровень эпидемической опасности в таких городах и районах:

г. Ивано-Франковск, г. Коломыя., г. Калуш, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;

г. Беляевка и г. Измаил, а также Белгородской район Одесской области;

г. Дубно и Костопольский район Ровенской области;

г. Тернополь, г.. Бережаны., г. Чертков, Бережанский, Бучацкий, Гусятинский, Монастырский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области;

Великобурлукский район Харьковской области;

г. Черновцы и Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский, Новоселицкий, Сторожинецкий районы Черновицкой области;

Бобровицкий район Черниговской области.

Городенковский район Ивано-Франковской области, который уже почти две недели находится на "красном" уровне, с 7 сентября переходит на "оранжевый" в связи с улучшением эпидемической ситуации.

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