Колишній ангел Victoria's Secret Келлі Гейл посвітила розкішною фігурою в бікіні на тлі заходу сонця

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Я сумую за цим заходом..." - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Келлі Гейл позує, сидячи біля басейну на тлі заходу сонця. При цьому модель вбралася в крихітне Бікіні, на що звернули увагу її шанувальники.

"Красуня! Затьмарила Сонце", "красива фотографія" « "ти найкрасивіша дівчина у світі", "абсолютна красуня«," божественний знімок, і форми у тебе, Келлі!", "чудовий вигляд»," до чого ж хороша, чортівка", - пишуть вони.

Як повідомлялося до цього, екс-ангел Victoria's Secret і супермодель Келлі Гейл блиснула розкішною фігурою в міні-бікіні

"Це одна з найбільш особливих зйомок, які я зробила за свої 13 років моделінгу», - коротко йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованій фотографії Гейл позує в міні-бікіні, зухвало розставивши при цьому ноги. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.

Нагадаємо, що мокра Келлі Гейл ледь не впустила " близнючок «в тісному купальнику:»таке тіло Створено для...".

Як повідомляла Politeka, Келлі Гейл підставила хвилях тіло в крихітному купальнику: "ідеальна поза".

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