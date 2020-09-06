Відома модель Міла Кузнєцова, у якої 13-й розмір бюста, показала себе в незвичайному вигляді

На фото Міла позує в червоному купальнику на мотузочках. Іншу частину наряду не видно, красуня сиділа в кріслі. Волосся у дівчини було розпущеним, а Кузнєцова дивилася в об'єктив камери. Зірка себе зняла зверху, тому можна побачити величезний бюст, майже не прикритий. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати нічого не змогли написати під фото або поставити лайки, але так і хочеться сказати: "погляд не відірвати, королівський вигляд"

Повідомлялося, що українська модель Міла Кузнєцова, яка володіє 13-м розміром бюста, похвалилася гордістю в купальнику.

"Ура! Моречко🙏 🤗 як завжди не спала перед вильотом, прилетіла втомлена і відразу в море, вода просто чай☕ Все післяобідній час провела купаючись в Червоному морі) навіть сфотографуватися забула)) згадала тільки коли сонце 🌞 село)) напевно це і є щастя - не думаеть ні про що, забути про косметику, про турботи і просто кайфувати», - йдеться в повідомленні.

Ми писали, що українська 25-річна модель плюс-сайз Інна Горячковська виставила в камеру свій дев'ятий розмір бюста.

Блондинка з шикарними грудьми регулярно хвалиться своїми достоїнствами перед передплатниками в Instagram, яких вже налічується 169 тисяч чоловік.

На одному з останніх знімків модель постала біля води в рятувальному жилеті. Принади настільки великі, що пристосування просто не застібалося.

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