Українська актриса Тетяна Кравченко, відома завдяки ролі Валюхи в серіалі "Свати", похвалилася зовнішністю в новому яскравому вбранні
Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку зірки в Instagram.
"З прихильницею", - коротко йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованій фотографії Кравченко позує в яскравому вбранні, коли зйомки проходили ще навесні. На актрисі був яскравий національний наряд, через що її шанувальники прийшли в справжнє захоплення.
"Яка принадність», «чудово виглядаєте», «яка ж ви красуня», «просто принадність», "розкішна Краса", - пишуть вони.
Нещадний курс долара, нова зустріч Зеленського з Путіним і доплати до пенсій — головне за ніч
У Приватбанку почали блокування карт, грошей не зняти навіть через касу: "необхідно пройти..."
Розкішна фітнес-модель Ніколь Амато здивувала небезпечними позами в купальнику: "Ідеальний персик"
Справжнє ім'я Гаріка Харламова стало шоком: "І тут всіх здивував!"
До цього ми розповідали, що актриса Тетяна Кравченко, яка запам'яталася українцям роллю Валюхи в серіалі "Свати", здивувала несподіваним фото.
Фанати артистки пильно стежать за її творчістю та особистим життям. Шанувальники створили сторінку в Instagram, присвячену своєму кумиру, де діляться різними фото зірки і фактами про її життя.
Так, не дивлячись на те, що тільки почався Вересень, в мережі опублікували «зимове» фото Кравченка. Актриса відображена в синій шапці, червоній куртці, зеленій жилетці і шарфі на тлі засніженого лісу.
Нагадавши, задоволена Валюха з "Сватів «вразила» квітучим «виглядом:»насолоджуйтеся".
Як повідомляла Politeka, різко схудла Тетяна Кравченко з " Сватів "вразила зовнішнім виглядом:"дай вам Бог здоров'я".
Також Politeka писала, що щаслива Валюха зі "Сватів" в купальнику заявила про повернення до коханого «" ще трохи і…»