Українська актриса Тетяна Кравченко, відома завдяки ролі Валюхи в серіалі "Свати", похвалилася зовнішністю в новому яскравому вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку зірки в Instagram.

"З прихильницею", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованій фотографії Кравченко позує в яскравому вбранні, коли зйомки проходили ще навесні. На актрисі був яскравий національний наряд, через що її шанувальники прийшли в справжнє захоплення.

"Яка принадність», «чудово виглядаєте», «яка ж ви красуня», «просто принадність», "розкішна Краса", - пишуть вони.

До цього ми розповідали, що актриса Тетяна Кравченко, яка запам'яталася українцям роллю Валюхи в серіалі "Свати", здивувала несподіваним фото.

Фанати артистки пильно стежать за її творчістю та особистим життям. Шанувальники створили сторінку в Instagram, присвячену своєму кумиру, де діляться різними фото зірки і фактами про її життя.

Так, не дивлячись на те, що тільки почався Вересень, в мережі опублікували «зимове» фото Кравченка. Актриса відображена в синій шапці, червоній куртці, зеленій жилетці і шарфі на тлі засніженого лісу.

Нагадавши, задоволена Валюха з "Сватів «вразила» квітучим «виглядом:»насолоджуйтеся".

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