Курс валют в Україні 7 вересня зміниться кардинально, долар і євро буквально збунтуються проти гривні

Про це свідчить прогноз Національного банку України, передає Politeka.

Так, долар зі старту набере кілька пунктів, і буде торгуватися на міжбанку з накруткою в 4,17 гривні. Передбачається, що сьогодні він також "піддасть газу", подорожчавши ще більше.

Євро не залишиться осторонь, пустившись в "погоню" за американським колегою. Зі старту торги відкриються з + 12,7 гривні.

Курс валют 7 вересня буде виглядати наступним чином:

100 доларів – 2773,25 грн;

100 євро - 3285,89 грн.

Російський рубль навпаки, буде "відхоплювати" від гривні: 3,683 грн за десять рублів.

До цього ми наводили словами прем'єра Дениса Шмигаля про те, що буде з курсом долара на наступний рік.

"Йде активна підготовка бюджету на 2021 рік. Є вже макропрогноз ... Курс валют закладається в районі 29 грн, тобто він навіть трошки оптимістичніше, ніж ми закладали 29,5 грн в цьому році. Це той показник, який дає впевненість інвесторам, людям, в тому, що курс валют буде триматися стабільно... попри складну економічну ситуацію, криза у світі та в Україні, фінансова система у нас сьогодні знаходиться в досить стабільному стані", – резюмував Денис Шмигаль, озвучуючи валютний прогноз на кінець поточного і на наступний рік.

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