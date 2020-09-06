Відома модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кардаш'ян, показала себе в максимально жаркому ракурсі

На фото красуня позувала в топі з рукавами і штанях. Волосся Анастасія залишила розпущеним, а сама влаштувалася зручніше на ліжку. Квітко без сорому демонструвала величезну зону декольте. Груди моделі ледве вмістилася в мініатюрний топ. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 40 тисяч лайків і написали коментарі:

"Казково красиво", "зараз вистрибнуть", "Доброго ранку, мила дитина", "досконалість, ти така красива"," ти вбиваєш в цьому вбранні"," Ти виглядаєш приголомшливо", " дивно казкові гострі відчуття, дівчинка, мій світ зупинений. Просто чарівна", "просто розірвала на частини топ", "дуже красиво, ти мені подобаєшся, Квітко".

Повідомлялося, що знаменита російська модель Анастасія Квітко, показала пишні форми на пляжі.

Молода модель показує чи не кожен день нові фото в Instagram. Щоб привертати увагу фанатів, Квітко демонструє свої форми в самих різних провокативних нарядах. Підкреслюючи свої достоїнства мереживами, тонкими ниточками замість бікіні або ж сіточкою чи схожою на білизну, Квітко знайшла свій власний стиль.

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