45-річна актриса Олеся Железняк з серіалу "Свати" привернула фанатів своєю незвичайною зовнішністю

Зірка, завдяки своїм ролям, завоювала серця маси фанатів, передає Politeka.net. Особливо шанувальникам актриси сподобався і запам'ятався образ дружини Мітяя - Лариси Буханкіної в "Сватах".

В одній з фан-сторінок опублікували фото Железняк в різних образах, в яких вона зовсім інша, не така, як її героїня в зазначеному серіалі.

Зірка на колажі позувала в білій блузці, посміхаючись і дивлячись в камеру виразним поглядом. Губи були підкреслені блиском.

Також був узятий кадр одного з фільмом, де актриса постала в блакитній кофті з декольте на вулиці. А на третьому фото - Залізняк одягла капелюшок і посміхалася.

Майже за годину публікація зібрала понад 200 лайків і трохи коментарів у вигляді смайликів.

Нагадаємо, Олеся Железняк в одному з інтерв'ю російському виданню повідомила, що в Білорусі, де проходили зйомки довгоочікуваного сьомого сезону, були відзняті майже всі серії, проте проєкт був припинений через карантин. Железняк зізналася, що цього року чекати виходу нових "Сватів" не варто.

Крім того, актриса зізналася, що ізоляція далася їй важко - багато в чому через відсутність роботи.

"Справа навіть не в перебуванні з сім'єю, просто тотальна несвобода негативно впливає на людину", - поділилася артистка.

Раніше ми писали, що Олеся Железняк розкрила секрет успіху популярного серіалу "Свати" - він полягає в якісному гуморі і позитивній атмосфері.

Однак зірка в майбутньому хоче зіграти важливу драматичну роль, тільки поки режисери бачать в ній лише гумористку.

Нагадаємо, що актриса зі " Сватів "заінтригувала" траурним "образом:" яка...".

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