Відома українська модель Леоніла Гузь, "Міс Україна 2018", показала себе та розповіла про свято

На фото красуня позувала в білій спідниці і блузці. Образ Гузь доповнила чобітьми і стильною сумочкою. Волосся у Леоніли були розпущені, а сама вона стояла перед дзеркалом, демонструючи свій наряд. На фото можна легко оцінити прекрасні ніжки моделі. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

На другому фото зірка вже стояла в сукні з величезним розрізом. Волосся Гузь Вже зібрала в хвіст, поки демонструвала довгу ніжку, яка вирвалася з наряду.

Фанати нічого не змогли написати під публікацією або поставити лайки красуні. Все через те, що фото розміщені в сторіс Instagram, де подібних інструментів немає, але написати так і хочеться: "Титул виправданий, чарівна".

Повідомлялося, що популярна українська модель Леоніла Гузь, яка є володаркою титулу «Міс Україна 2018», постала у всій красі.

Цього разу модель зробила селфі, показавши своє обличчя крупним планом. Зірка розпустила довге русяве волосся і дивилася в камеру, трохи виставивши вперед губи. Красуня зробила макіяж, завдавши на шкіру тон і рум'яна. Обличчя красуні ніби сіяло зсередини.

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