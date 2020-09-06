Відома модель Келлі Гейл з Victoria's Secret показала, як тренує своє тіло

На фото Кейлі позувала без взуття, в лосинах і білому топі. Красуня стояла на тлі спортивних снарядів і знімала сама себе в дзеркало. Волосся у зірки були зібрані в хвіст, а ноги дівчина тримала на ширині плечей. На другому знімку Гейл вже лежала і знімала себе боком, демонструючи ідеальну фігуру і пишний бюст, який ледве вмістився в крихітний топік. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати нічого не написали під фото і не ставили лайки, але так і хочеться сказати: "які пружні, гаряча дитинка".

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На фото Келлі позує в мокрому помаранчевому бікіні. Дівчина відвела погляд від об'єктива камери, зате показала свій бюст у всій красі: вологий і апетитний. Волосся у Гейл були розпущені, а рукою зірка взялася за волосся. Як можна помітити, модель позувала на тлі моря, хоча воно і було розмито фотографом.

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Келлі позувала в бікіні. Верх купальника чимось нагадував вузький топік. Тонкі лямки вп'ялися в шкіру красуні. Невеликі груди злегка випирала з нього.

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