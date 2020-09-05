Українська модель Міла Кузнєцова, яка володіє 13-м розміром бюста, похвалилася гордістю в купальнику

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Ура! Моречко🙏 🤗 як завжди не спала перед вильотом, прилетіла втомлена і відразу в море, вода просто чай☕ Все післяобідній час провела купаючись в Червоному морі) навіть сфотографуватися забула)) згадала тільки коли сонце 🌞 село)) напевно це і є щастя - не думаеть ні про що, забути про косметику, про турботи та просто кайфувати», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованому кадрі Кузнєцова позує у відвертому купальнику і без макіяжу, оголивши до неможливості розкішні вигини.

До цього ми розповідали, що модель Міла Кузнєцова, яка прославилася як українка з найбільшою натуральними грудьми, здивувала несподіваним перетворенням свого бюста

На відео зібрані фотографії моделі в різних образах. Єдине що залишається незмінним на всіх знімках, так це наряди з глибоким декольте, які дозволяють Кузнєцової продемонструвати своє головне достоїнство. Примітно, що серед знімків є і кадр, на якому її нагороджують титулом «найбільші груди України».

При цьому в кінці відео глядачів чекає невеликий сюрприз. На відредагованому кадрі модель вирішила "додати" собі ще одну груди.

Нагадавши, мереживне декольте ледве витримало: Українка з 13-м розміром бюста показала свою гордість.

Як повідомляла Politeka, Українка з 13-м розміром подражнила пишними формами в екстремальному декольте.

Також Politeka писала, що Українка з 13-м розміром бюста продемонструвала своє декольте нарозхрист.