Українська модель Міла Кузнєцова, яка володіє 13-м розміром бюста, похвалилася гордістю в купальнику
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
"Ура! Моречко🙏 🤗 як завжди не спала перед вильотом, прилетіла втомлена і відразу в море, вода просто чай☕ Все післяобідній час провела купаючись в Червоному морі) навіть сфотографуватися забула)) згадала тільки коли сонце 🌞 село)) напевно це і є щастя - не думаеть ні про що, забути про косметику, про турботи та просто кайфувати», - йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на опублікованому кадрі Кузнєцова позує у відвертому купальнику і без макіяжу, оголивши до неможливості розкішні вигини.
Дочка Кошового з "Квартал 95" отримала травму, на підборіддя боляче дивитися: "Небезпечна!»
Розкішна фітнес-модель Ніколь Амато здивувала небезпечними позами в купальнику: "Ідеальний персик"
Розкута Тіна Кароль зняла трусики й назвала вирішальну дату: "Міс Балан"
Масштабний обмін грошей після рішення Нацбанку, які гривні неможливо буде здати: "З 1 жовтня..."
До цього ми розповідали, що модель Міла Кузнєцова, яка прославилася як українка з найбільшою натуральними грудьми, здивувала несподіваним перетворенням свого бюста
На відео зібрані фотографії моделі в різних образах. Єдине що залишається незмінним на всіх знімках, так це наряди з глибоким декольте, які дозволяють Кузнєцової продемонструвати своє головне достоїнство. Примітно, що серед знімків є і кадр, на якому її нагороджують титулом «найбільші груди України».
При цьому в кінці відео глядачів чекає невеликий сюрприз. На відредагованому кадрі модель вирішила "додати" собі ще одну груди.
Нагадавши, мереживне декольте ледве витримало: Українка з 13-м розміром бюста показала свою гордість.
Як повідомляла Politeka, Українка з 13-м розміром подражнила пишними формами в екстремальному декольте.
Також Politeka писала, що Українка з 13-м розміром бюста продемонструвала своє декольте нарозхрист.