Легендарна голлівудська актриса і модель Памела Андерсон похвалилася розкішною фігурою в одній ночнушке

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Любов-це якість уваги, яку ми приділяємо речам. 🌸 Хороша людина змушує тебе відчувати себе як хороша дівчина", - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованій фотографії Андерсон позує в одній ночнушке біля вікна, випромінюючи неймовірну красу. Дівчина стоїть спиною на камеру, завдяки чому в кадр потрапило розкішний вигляд ззаду. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.

«Так, ти найкраща», «виглядаєш фантастично, Пам», «з кожним днем все красивіше», «ніжки просто диво», «гаряча штучка», - пишуть вони.

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У 90-ті навряд чи можна було знайти підлітка, який не мав у своїй колекції знімки актриси. Здавалося б, тільки вчора юна красуня демонструвала свою розкішну фігуру і була головною героїнею телесеріалу «Рятувальники Малібу».

Найбажаніша модель 90-х постала на кадрі в білій сукні, яка кокетливо підняла і засвітила мереживну білизну. Даний знімок був зроблений в кращі роки Андерсон, коли вона була в самому соку, а спокусливі ніжки зводили з розуму чоловіків по всьому світу.

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