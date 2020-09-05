Американська ікона стилю і бізнес-вумен Кім Кардаш'ян похвалилася розкішною фігурою в тісній сукні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Тааак добре", - коротко йдеться в підписі.

На опублікованих кадрах Кардаш'ян позує в ефектній мінісукні, демонструючи пружну фігуру у всій красі. Також знаменитість поділилася фотографіями, на яких вона зриває плоду граната. Все це відбувається на тлі моря.

"Підберіть щелепу, королева сидить!", "на цих фотках потрібно було спочатку підписати: обережно! Дуже красиво " « "мега класна дівчинка«,» хочеться побачити тебе на пляжі, на піску«,» у тебе просто неймовірні форми", - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що бізнес-леді й шоувумен Кім Кардаш'ян похвалилася розкішною фігурою у відвертих нарядах

"Я була задоволена можливістю приміряти й носити так багато різних твоїх образів, так що просто повинна була поділитися частиною його магії і цими відповідними фотографіями. Люблю тебе, Манфред», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Кардаш'ян позує в різних пікантних нарядах, кожен з яких здається, ніби на межі пристойності. Однак її шанувальники побачили в неймовірний захват від побаченого.

Нагадавши, пишногруда Кім Кардаш'ян небезпечно нахилилася в тісній маєчці.

Як повідомляла Politeka, апетитна Кардаш'ян в крихітному купальнику зігнулася, довівши до блаженства.

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