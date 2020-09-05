Українська співачка Світлана Лобода вирішила побешкетувати на камеру, показавши розкішну фігуру в тісному купальнику
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
Так, на опублікованих кадрах Лобода кудись прямує в одному купальнику і великих окулярах, які прикривають її обличчя. При цьому, завдяки фільтру, здається, що її форми неймовірно блищать на сонці.
Уточнимо, що образ співачки завершувала елегантний ланцюжок з хрестиком на грудях. Попри те, що кадри співачка ніяк не прокоментувала, її шанувальники були позбавлені такої можливості через те, що їх співачки викинула в Сторіс.
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До цього ми розповідали, що Світлана Лобода показала, як насолоджується останніми миттєвостями літа, що минає.
Популярна українська співачка, яка вже давно живе і працює в Росії, показала, як проводить час на відпочинку.
Так, на фото Лобода позує в басейні на надувному колі у вигляді єдинорога. Для розслабленого відпочинку співачка вибрала чорний купальник-бікіні, що прикриває лише найінтимніші місця, і чорний капелюх. Лобода ефектно позує на колі, демонструючи свій розкішний загар і плавні вигини ідеальної фігури.
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