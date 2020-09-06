Курс валют в Україні 6 вересня зміниться до невпізнання, долар і євро зіпсують все, що можна

Про це повідомляє Politeka з посиланням на дані Національного банку.

Так, долар тиждень застигне перед неймовірним стрибком, якого не було вже довгий час. Міжбанк у понеділок відкриється з + 4,17 гривні.

Євро набере ще більше. Заморожений сьогодні, завтра він підскочить на 12,7 гривні.

Курс валют в Україні 6 вересня буде виглядати наступним чином:

100 доларів – 2769,08 гривні;

100 євро - 3273,19 гривні.

Відігратися гривня вирішить на російському рублі, десять з яких можна буде купити за 3,683 грн.

Як повідомлялося до цього, до кінця цього року і в наступному курс долара в Україні триматиметься в районі 28 гривень

Про те, чого варто чекати від курсу американської валюти в найближчому майбутньому, розповів міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

Він зазначив, що уряд скорегував свій прогноз щодо долара на найближчий час.

«Ми ж навіть скорегували макропрогноз, тому що ми бачимо ситуацію – 27,8 гривні, здається, на цей рік і на наступний рік також, по пам'яті, цифри такі ж», - заявив Петрашко.

Нагадавши, НБУ допустив грубу помилку з курсом долара, важливе попередження:»планується встановити на рівні...".

Як повідомляла Politeka, долар і євро розійшлися в різні боки, свіжий прогноз НБУ здивує: яким буде курс валют.

Також Politeka писала, що курс валют скакне відразу після вихідних, долар зробить гривні боляче.