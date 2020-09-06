Курс валют в Україні 6 вересня зміниться до невпізнання, долар і євро зіпсують все, що можна
Про це повідомляє Politeka з посиланням на дані Національного банку.
Так, долар тиждень застигне перед неймовірним стрибком, якого не було вже довгий час. Міжбанк у понеділок відкриється з + 4,17 гривні.
Євро набере ще більше. Заморожений сьогодні, завтра він підскочить на 12,7 гривні.
Дочка Кошового з "Квартал 95" отримала травму, на підборіддя боляче дивитися: "Небезпечна!»
НБУ допустив грубу помилку з курсом долара, важливе попередження: "планується встановити на рівні…»
Масштабний обмін грошей після рішення Нацбанку, які гривні неможливо буде здати: "З 1 жовтня..."
"Розлучитися хочеш?": Ольгу Бузову публічно відчитав незадоволений коханець
Курс валют в Україні 6 вересня буде виглядати наступним чином:
100 доларів – 2769,08 гривні;
100 євро - 3273,19 гривні.
Відігратися гривня вирішить на російському рублі, десять з яких можна буде купити за 3,683 грн.
Як повідомлялося до цього, до кінця цього року і в наступному курс долара в Україні триматиметься в районі 28 гривень
Про те, чого варто чекати від курсу американської валюти в найближчому майбутньому, розповів міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.
Він зазначив, що уряд скорегував свій прогноз щодо долара на найближчий час.
«Ми ж навіть скорегували макропрогноз, тому що ми бачимо ситуацію – 27,8 гривні, здається, на цей рік і на наступний рік також, по пам'яті, цифри такі ж», - заявив Петрашко.
Нагадавши, НБУ допустив грубу помилку з курсом долара, важливе попередження:»планується встановити на рівні...".
Як повідомляла Politeka, долар і євро розійшлися в різні боки, свіжий прогноз НБУ здивує: яким буде курс валют.
Також Politeka писала, що курс валют скакне відразу після вихідних, долар зробить гривні боляче.