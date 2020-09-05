Дівчина жодного дня не може прожити без нових фото

Переможниця шоу " Холостяк-10" Даша Ульянова показала в мережі, як проводить вихідний

Як передає Politeka.net, красуня не може прожити жодного дня без нових фото на своїй сторінці в Instagram.

У суботній день дівчина вирішила вибратися на прогулянку, по всій видимості, на мотоциклі. Вона була одягнена в стильні джинси і курточку, а на ноги взула зручне взуття – кросівки. На знімку, який Даша вирішила показати шанувальникам, вона позує сидячи на мотоциклі, тримаючи шолом в руках. Як завжди, красуня була яскраво нафарбована, а волосся довгими пасмами спадали по плечах.

"Неспішна субота ❤️", - лаконічно позначила фотографію вона.

На другому фото, Ульянова показала, як сидить в якомусь ресторані на терасі з видом на природу.

Цей знімок вона назвала: "його очима після 2й чарки 😅 всім прекрасних вихідних🥰".

Користувачі мережі захопилися зовнішнім виглядом дівчини в коментарях.

"Мила така", "нереальна", "по мотоциклу не скажеш що не спішна😁», «Ммм, така красуня», "виглядаєш неймовірно" - висловилися в мережі.

Раніше ми писали, що Даша Ульянова блиснула довгими ніжками на шоу «Танці з зірками». Красуня розповіла, що мріє взяти участь у цьому проекті.

"Ой, як би я хотіла запалити на цьому танцполі», - написала дівчина.

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