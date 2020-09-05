Популярна модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардашьян, здивувала витівкою на прогулянці

Незважаючи на те, що модель вважає за краще акцентувати увагу на своїй фігурі при допомозі ідеально підібраних нарядів, іноді їй вдається здивувати новим образом соціальну мережу Instagram. Наприклад одне з таких фото чимало вразило фанатів.

Справа в тому, що Гюль впесто звичної сукні з акцентом на грудях одягла атласну спідницю-олівець, а також доповнила свій образ нескромним топом з атласної тканини, а також мереживами, вишитими на грудях. Через вечірнього освітлення створюється враження, що замість топа на бюсті дівчини одні ліфчик з мережив. Користувачі Мережі досить бурхливо висловили свою думку:

"Красиво 😍😍😍😍😍😍", «🖤 дивно", "Люблю тебе❤️«, "соковите навіть плаття@@«,» Ти така красива«, » я в захваті😍 😍«,» такі персики не приховати🍑«, "дівчина з околиць", «любіть свою моду! Успіхів, бережіть себе!", "Ти така красива", "розкіш і тільки", "це дуже солодко", "завжди б так" ,"чому це так сміливо"," мені подобається цей вид " - пишуть користувачі.

До цього знаменита модель вражає публіку виходами в світ в найефектніших нарядах. Дівчина не любить скромничати, тому завжди одягає сукні з неймовірними декольте. Цього разу Бахарі вдалося убити шанувальників кадром в новому образі.

Гюль приміряла чорне тісне плаття з глибоким декольте до пупка і на тонких бретельках. Віддаючи перевагу мінімалістичному стилю цього разу, модель зав'язала чорні локони у високий кінський хвіст і завдала на обличчя вечірній макіяж з акцентом на свої темні очі. При цьому шанувальників зірки привернув не тільки її наряд. Справа в тому, що дівчина позувала на тлі забавною і культової картини кухаря, який став інтернет-мемом.

"Ось це так", » лол ідеальна картинка абсолютно чудова🤗 💯 👍 😎«,» hermosa Mami😘»«,» блін ти в порядку«,» відмінне плаття Hot Shot«, " фантастичний образ в цьому сексуальному платті!", "Badgirl❤️", " Вау, дуже круто😍 😍 😍 🌹 🍾", " хахаха, люблю цей витвір мистецтва позаду тебе!",»Захоплююча Краса🌷 🌷 🌷".

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