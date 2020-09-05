29-річна бразильська модель Сьюзі Кортес, двічі володарка титулу "Міс Бум-Бум", показала пікантний образ

Як передає Politeka.net, знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Відверті і напівоголені фотосесії не рідкість для Сьюзі, але на цей раз вона перевершила саму себе.

На кадрі модель постала повністю без одягу, прикрившись лише чорними прямокутниками із закликом до президента футбольного клубу "Барселона" піти з поста президента.

Шанувальники Сьюзі здивувалися її сміливістю не тільки в поглядах, але і в зовнішньому вигляді.

"Такий хочеться забити гол", "жарти в сторону", "Вау, цензура", - писали під мостом моделі.

Відзначимо, що титул «Міс бум-бум» їй дістався вже вдруге: раніше її сідниці визнавалися кращими в 2015 році.

Відомо, що за умовами конкурсу, жінкам не можна користуватися послугами пластичних хірургів для зміни розмірів або виду сідниць. Так що Кортес зобов'язана своїми шикарними формами лише матінці природі.

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