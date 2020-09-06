Відома українська актриса Ксенія Мішина, зірка нового проекту "Холостячка", порадувала фанатів неймовірно красивим кадром і поділилася своїми думками

Знімок з'явився в її Instagram-акаунті, передає Politeka.net.

У кадрі артистка прийняла досить екстравагантну позу сидячи на стільці. На її ногах помічені ролики, які вона продемонструвала крупним планом, а також грайливо закусила кінчик пальця, не дивлячись в кадр. Ксенія Мішина була одягнена в зручний одяг теплих осінніх тонів, жовті штани і світшот. Її волосся було укладено у великі локони, а на обличчі виблискував яскравий макіяж.

треба сказати, що від фотографія так і віє осіннім чарівністю.

У публікації Мішина поміркувала про пори року і розсекретила, за що любить осінь.

За словами спостереженнями актриси, люди діляться на два типи: перші відчувають Новий рік і початок чогось зовсім нового в житті-восени, а другі після зимової сплячки - навесні.

"Я обожнюю осінь. Це завжди час змін. Як осінній вітерець несе справжню прохолоду, так і моя душа відчуває вібрації можливостей. Ця весна і це літо видалися особливими, погодьтеся, але не варто впадати у відчай. Багато що залежить від нас. Ми можемо впливати на своє життя і завжди маємо можливість вибирати, як реагувати на те, що відбувається. У цьому вересні я вибираю відкритися новим людям, ідеям, проектам і пригодам. Я запасаюся довірою до Всесвіту, щоб мати можливість без страху і забобонів розгледіти, що вона приготувала для мене. Адже якщо весь час чекаєш небезпека, будь готовий бачити її на кожному кроці!» ,- висловилася Ксенія Мішина.

Шанувальники захопилися зовнішнім виглядом актриси в коментарях.

"Ксююю, пора тобі в Голлівуд❤️🙌 🏻«, «ти прекрасна! Хочу одружитися з тобою», «гаряча королева», "виглядаєш неймовірно", - пишуть вони.

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