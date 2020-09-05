Модель і колишня пасія актора Леонардо Ді Капріо, Тоні Гаррн, поділилася з шанувальниками ніжним фото





Як передає Politeka.net , відповідний знімок знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Знову взуватися і спати під дахами", - з ноткою розчарування модель підписала знімок.

На кадрі Тоні постала лежачи біля басейну і зустрічаючи світанок. Модель була під ковдрою і в піжамі, а гарний вітанок лише додав ніжності її образу.

Шанувальники моделі захопися не тільки красою Тоні, але і видами:

"Ось це пейзаж", "мрійлива", "Тоні встигає скрізь", - писали під постом знаменитості.

Нагадаємо, в травні 2013 року Ді Капріо зав'язав роман з моделлю з Німеччини. Тоні стала четвертою з його подружок, яка рекламувала білизну від «Victoria's Secret». Дівчина була молодшою від актора на 18 років, що його абсолютно не бентежило. До весілля справа так і не дійшла - яскрава блондинка так і не змогла утримати завидного красеня. І в кінці грудня 2014 року пара розлучилася.

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