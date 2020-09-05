Общественный деятель, лидер партии «Победа Пальчевского» Андрей Пальчевский рассказал, что приводит к развалу Украины
Как передает Politeka.net, об этом он рассказал в ток "KARASsment" на Politeka Online (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).
По мнению Пальчевского, самая большая проблема Украины – это олигархи. Именно они губят всю страну, уверен общественный деятель.
«Магнаты в результате приводят к развалу страны. Народ устал от олигархического правления, ведь оно в результате губит страну и людей, которые в ней живут», - отметил он.
Пальчевский уверен, что Украине нужен президент, который сможет вывести страну их депрессии. Например, украинский Рузвельт (32-й президент США - прим.ред.), который точно смог бы решить проблемы Украины.
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Лидер политической силы также отметил, что Владимир Зеленский должен покинуть пост президента после пяти лет. Пальчевский считает, что Зеленский совершает большую ошибку, когда говорит о том, что может остаться и на второй срок. Общественный деятель уверен, что этого не нужно делать.
«Вы знаете, что я сторонник жестких сроков для президента. 5 лет и не более», - подчеркнул Андрей Пальчевский.
Напомним, что Андрей Пальчевский рассказал, с чего начнет менять Киев к лучшему: "У столицы должен быть особый статус".
Как сообщала Politeka, Андрей Пальчевский выступил против капитуляции Украины.
Также Politeka писала, что Андрей Пальчевский советует президенту прислушаться к народу: "С султанатом в Украине нужно закончить".