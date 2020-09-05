Общественный деятель, лидер партии «Победа Пальчевского» Андрей Пальчевский рассказал, что приводит к развалу Украины

Как передает Politeka.net, об этом он рассказал в ток "KARASsment" на Politeka Online (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

По мнению Пальчевского, самая большая проблема Украины – это олигархи. Именно они губят всю страну, уверен общественный деятель.

«Магнаты в результате приводят к развалу страны. Народ устал от олигархического правления, ведь оно в результате губит страну и людей, которые в ней живут», - отметил он.

Пальчевский уверен, что Украине нужен президент, который сможет вывести страну их депрессии. Например, украинский Рузвельт (32-й президент США - прим.ред.), который точно смог бы решить проблемы Украины.

Лидер политической силы также отметил, что Владимир Зеленский должен покинуть пост президента после пяти лет. Пальчевский считает, что Зеленский совершает большую ошибку, когда говорит о том, что может остаться и на второй срок. Общественный деятель уверен, что этого не нужно делать.

«Вы знаете, что я сторонник жестких сроков для президента. 5 лет и не более», - подчеркнул Андрей Пальчевский.

Напомним, что Андрей Пальчевский рассказал, с чего начнет менять Киев к лучшему: "У столицы должен быть особый статус".

Как сообщала Politeka, Андрей Пальчевский выступил против капитуляции Украины.

Также Politeka писала, что Андрей Пальчевский советует президенту прислушаться к народу: "С султанатом в Украине нужно закончить".