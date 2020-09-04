Турецька модель Гюль Бахарі, яка є копією американської ікони стилю Кім Кардаш'ян, похвалилася розкішними формами в топі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Мій день народження через чотири дні. Що ж мені робити? Запропонуйте ідеї", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованій фотографії Гюль Бахарі позує в тісному топі й джинсовій спідниці, демонструючи розкішну фігуру у всій красі. Як можна помітить, під топом у моделі нічого немає. А ось образ красуня доповнила ефектною зачіскою.

"Дика штучка», «красуня», «о, моя красуня», «чорт, та це диво якесь», "виглядаєш надзвичайно мило",-пишуть її шанувальники.

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Цього разу пишнотіла модель захопила фігурою в пікантному образі. Дівчина знає, як привернути увагу шанувальників до себе, тому кожен день розбурхує фанатів новими фото, на яких позує в різних образах.

Оскільки модель є рекламним представником відомого бренду одягу, міняти свій стиль чи не кожен день для дівчини не складає труднощів. Сьогодні Бахарі приміряла занадто коротку майку-топ, під якою зовсім не було білизни й Гюль з радістю продемонструвала значних розмірів груди.

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